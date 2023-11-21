Водночас такими діями глава Чечні поставив російського президента у досить скрутне становище. Адже Путін точно не відповів, чи збирається він приїздити у республіку.

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Кадиров порушив межу у спілкуванні з Путіним

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що Рамзан Кадиров продовжує намагатися відзначитися в російському інформаційному просторі. Крім того, він порушує загальноприйняті межі між главами суб'єктів або регіонів Росії й президентом Путіним.

Так, експерти розповіли, що під час відеоконференції щодо оновлення парку російського громадського транспорту в російських регіонах Кадиров публічно запросив Путіна відвідати Чечню.

Кадиров сказав Путіну, що чеченські старійшини "лаялися", що Путін давно не був у Чечні. Путін не відповів прямо на запрошення, а натомість подякував Кадирову та чеченському народу за їх важку роботу у відновленні республіки, – мовиться у звіті ISW.

В Інституті вивчення війни підкреслили, що публічне запрошення Кадировим Путіна, який не відвідував Чечню з 2011 року, поставило диктатора в скрутне становище. Адже він або ігнорує запрошення та ризикує поставити Кадирова у зневажливому світлі, або приймає запрошення та ризикує виглядати так, ніби він піддається тиску глави Чечні.

Наостанок в ISW зазначили, що цей прихований завуальований виклик Путіну на публічному форумі є незвичайним і є явною спробою "інформаційного позерства" з боку Кадирова, який нещодавно намагався врівноважити очевидне бажання заслужити Путіна, одночасно звертаючись до власних чеченських виборців.

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