Натомість і Путін намагається усіляко лестити Кадирову, бо вважає, що той тримає йому Кавказ. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
Дивіться також Скасувати вибори президента: як Кадиров вирішив зекономити на подарунку Путіну
Гордість за злочини – візитівка Кремля
Путіну важливо мати біля себе Кадирова. А отже він потуратиме бойовику. Так, днями пройшло нагородження, де Адам Кадиров (який побив ув'язненого у СІЗО) отримав звання "Героя Чеченської Республіки".
"Він має сидіти і бути кримінальним злочинцем. Натомість його зробили "героєм" Чечні. Це абсолютний виклик усім. Путін хоче "кадиризувати" Росію. Гордість за злочини стала візитівкою Кремля. Там зібралася група бандитів, терористів і злочинців, які захопили владу в країні – це діагноз", – підкреслив опозиційний політик.
Геннадій Гудков про політику Путіна щодо Кадирова: дивитись відео
У свою чергу Кадиров не шкодує слів для так званого російського лідера. У своїх постах в телеграмі він фантазує про "сильного лідера", який "не кинув країну" у складний час. Звісно, не оминає і теми війни. Рамзан Кадиров закликає відмовитися від виборів на період так званої "СВО" – так в Росії називають війну, або має бути єдиний кандидат. Зрозуміло який.
"Це сеанс психотерапевтичної демонстрації граничної лояльності – не позбавляйте мене фінансування, залиште мені армію, взагалі я дуже корисний вам хлопець, який згоден виконувати всі ваші злочинні накази. Це холуйське прагення, яке набуло в придворних масової епідемії", – додав Гудков.
Політика Путіна щодо Кадирова: останні новини
- На зустрічі 28 вересня Кадиров сказав, що він – "воїн Путіна". Натомість російський диктатор пообіцяв побудувати в Москві мечеть. Таким чином Путін вкотре, побоюючись дестабілізації в Чечні, намагається задобрити Кадирова.
- Також терористи обмінялися взаємними лестощами. Та вкотре фантазували на тему "всьо по плану". Однак, своє промовою Кадиров, який затинався і важко дихав, підтвердив – зі здоров'ям у нього очевидні проблеми.
- Путін не буде ліквідовувати Кадирова, оскільки розуміє, що це його один із найвірніших псів. У свою чергу й Кадиров усвідомлює, що в нього не буде влади без його кремлівського господаря та грошей.