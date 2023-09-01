Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. У Кадирова є чимало ворогів, які хотіли б з ним поквитатися.

Дивіться також Може стати наступною жертвою: як Кадиров перестраховується після смерті Пригожина

"Путін не буде ліквідовувати Кадирова. Це його один із найвірніших псів. І Кадиров розуміє, що без Путіна його життя і правління закінчиться", – пояснив Тизенгаузен.

Плани Путіна щодо Кадирова

Кадиров боїться за своє життя. Про це свідчить й те, що чеченець тепер їздить на поклон до Москви потягом, а не літаком. Минулого року він у своїх кремлівських босів випрошував додаткові системи ППО.

"Кадирова багато хто хотів би прибрати. Це прихильники вільної Ічкерії, які розуміють що він зрадив свободу, свого батька (хоча тут теж є питання) і пішов на службу до Путіна", – відзначив політтехнолог.

Борис Тизенгаузен про долю Рамзана Кадирова: дивитись відео

За словами Тизенгаузена, чеченська опозиція за кордоном наразі веде активну інформаційну боротьбу проти Кадирова. Зокрема, розповідає як саме він прийшов до влади. Тому зараз він обома руками триматиметься за Путіна.

Кадиров без Путіна – ніхто. Ніхто не виділятиме йому колосальні бюджети на утримання армії, автопарку. Усю свою родину він влаштував на керівні посади,

– додав він.

Зазначимо, днями Рамзан Кадиров у своєму телеграм-каналі написав пост-оду російському диктатору, де зізнався, що двічі зобов'язаний йому життям і готовий виконати будь-який його наказ. Навіть якщо результатом стане його смерть.

Рамзан Кадиров: останні новини