Це 24 Каналу прокоментував лідер Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. За його словами, по зовнішньому стану Кадирова видно, що він нездоровий.
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"Єдине, що я можу підтвердити те, що він важкохворий, а решта – версії. Де його лікують, де його отруюють – це лише припущення", – сказав Закаєв.
Що стало причиною важкого захворювання Кадирова: дивіться відео
Рука почорніла
Ймовірно, чеченський узурпатор важкохворий внаслідок вживання наркотичних засобів, якими він "балувався" останні 15 – 20 років. Як наслідок – побічні ефекти.
Наскільки мені відомо з перевірених джерел, у Кадирова проблема з нирками. Він настільки поправився, це неприродно, й з огляду на те, як він намагається говорити видно, що людина має не дуже хороший фізичний стан,
– зазначив лідер Чеченської республіки Ічкерія.
Перебуваючи в Арабських Еміратах, Кадиров навмисно записав відео для того, аби "розвіяти" чутки про свою смерть й важке поранення свого близького соратника Адама Делімханова. Останній дійсно був тяжкопоранений й весь цей час він перебував на лікуванні за межами Росії.
"Цим роликом Кадиров й Делімханов хотіли переконати нас, що вони при здоровому глузді й в хорошому фізичному стані. Однак по руці "глави" Чечні видно, що він після медичних процедур. Вона почорніла", – додав Закаєв.
У Кадирова проблеми зі здоров'ям
- На початку липня з'явилась інформація про те, що Рамзан Кадиров перебуває чи не при смерті. Навесні видання Bild припустило, що у російського ставленика проблеми з нирками.
- Тривалий час чеченський диктатор не з'являвся на публіці. Це спровокувало низку чуток, зокрема й про його смерть. Однак зрештою Кадиров вийшов на зв’язок, стверджуючи, що у нього все гаразд.
- ГУР України припустило, що Кадиров та Делімханов можуть знаходитись на лікуванні в Арабських Еміратах. Також українська розвідка підтвердила інформацію про серйозне поранення чеченського посадовця.