Це 24 Каналу прокоментував лідер Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. За його словами, по зовнішньому стану Кадирова видно, що він нездоровий.

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"Єдине, що я можу підтвердити те, що він важкохворий, а решта – версії. Де його лікують, де його отруюють – це лише припущення", – сказав Закаєв.

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Рука почорніла

Ймовірно, чеченський узурпатор важкохворий внаслідок вживання наркотичних засобів, якими він "балувався" останні 15 – 20 років. Як наслідок – побічні ефекти.

Наскільки мені відомо з перевірених джерел, у Кадирова проблема з нирками. Він настільки поправився, це неприродно, й з огляду на те, як він намагається говорити видно, що людина має не дуже хороший фізичний стан,

– зазначив лідер Чеченської республіки Ічкерія.

Перебуваючи в Арабських Еміратах, Кадиров навмисно записав відео для того, аби "розвіяти" чутки про свою смерть й важке поранення свого близького соратника Адама Делімханова. Останній дійсно був тяжкопоранений й весь цей час він перебував на лікуванні за межами Росії.

"Цим роликом Кадиров й Делімханов хотіли переконати нас, що вони при здоровому глузді й в хорошому фізичному стані. Однак по руці "глави" Чечні видно, що він після медичних процедур. Вона почорніла", – додав Закаєв.

Зверніть увагу! Син Кадирова – Адам зробив примітну публікацію в інстаграмі. Виклав фото з батьком та допис, присвячений Рамзану Кадирову, з проханням: "Хай береже Вас Всевишній, шановний Рамзан Ахматович".

У Кадирова проблеми зі здоров'ям