Останніми днями Кадиров не з'являвся не публіці, через що у мережі спалахнуло бурхливе обговорення стосовно того, що, ймовірно, йому залишилось недовго. Водночас Тумсо Абдурахманов – противник кремлівського режиму, прихильник незалежної Ічкерії – не сумнівається у тому, що "Дон-Дон" скоро буде на тому світі.

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Кадиров може бути тяжко хворий

Як пишуть ЗМІ, нещодавно президент Росії Владімір Путін відвідував Дагестан і тоді віддав розпорядження про організацію медичної допомоги для Кадирова. Однак підтверджень цьому поки немає.

Надходить інформація, що Кадиров перебуває при смерті й вже не розмовляє. Нирки остаточно відмовили, діаліз не допомагає. Не виключено, що це його останні дні,

– заявив Тумсо Абдурахманов.

Він констатував, що Кадиров не був на селекторній нараді, що організовував російський диктатор. Однак на ній були усі інші глави Північно-Кавказьких республік.

Зверніть увагу! Ще більше насторожує те, що Рамзан Кадиров не записував привітання зі святом Ід аль-Адха, що також відоме як Курбан-байрам. Це одне з двох найголовніших мусульманських свят.

Замість Рамзана виступив його племінник Хамзат Кадиров, заявивши, що дядько перебуває у відрядженні в Москві й доручив йому привітати народ від свого імені,

– написав чеченський опозиційний політик.

Він додав, що, ймовірно, Кадиров просто зараз перебуває на лікуванні в Центральній клінічній лікарні Управління справами президента Росії.

Що написав син Кадирова

Власне, Адам Кадиров в інстаграмі опублікував фото з батьком й попросив вищі сили його берегти: "Хай береже Вас Всевишній, шановний Рамзан Ахматович".



Син Кадирова опублікував допис про свого батька / Скриншот 24 Каналу (зроблений 02.07.23, близько 13:55)

Згадаємо наостанок, що у німецькому виданні Bild ще в березні стверджували, що в Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. Через це він навіть 21 лютого пропустив послання Путіна до Федеральних зборів.