В последние дни Кадыров не появлялся на публике, из-за чего в сети вспыхнуло бурное обсуждение того, что, вероятно, ему осталось недолго. В то же время Тумсо Абдурахманов – противник кремлевского режима, сторонник независимой Ичкерии – не сомневается в том, что "Дон-Дон" скоро будет на том свете.
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Кадыров может быть тяжело болен
Как пишут СМИ, недавно президент России Владимир Путин посещал Дагестан и тогда отдал распоряжение об организации медицинской помощи для Кадырова. Однако подтверждений этому пока нет.
Поступает информация, что Кадыров находится при смерти и не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает. Не исключено, что это его последние дни,
– заявил Тумсо Абдурахманов.
Он констатировал, что Кадыров не был на селекторном совещании, организованном российским диктатором. Однако на нем были все остальные главы Северо-Кавказских республик.
Вместо Рамзана выступил его племянник Хамзат Кадыров, заявив, что дядя находится в командировке в Москве и поручил ему поздравить народ от своего имени,
– написал чеченский оппозиционный политик.
Он добавил, что, вероятно, Кадыров прямо сейчас находится на лечении в Центральной клинической больнице Управления делами президента России.
Что написал сын Кадырова
Собственно, Адам Кадыров в инстаграме опубликовал фото с отцом и попросил высшие силы его беречь: "Да бережет Вас Всевышний, уважаемый Рамзан Ахматович".
Сын Кадырова опубликовал сообщение о своем отце / Скриншот 24 Канала (сделан 02.07.23, около 13:55)
Вспомним напоследок, что в немецком издании Bild еще в марте утверждали, что у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому он даже 21 февраля пропустил послание Путина к Федеральному собранию.