Ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов зауважив, що Кадиров не перший раз проситься у Владіміра Путіна "на покій", і можливо нарешті йому вдалося втекти. Про це він розповів 24 Каналу.

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Путінська Росія закінчилась

Чутки про погіршення стану здоров'я Кадирова поширювались давно. Передбачалося, що він має хворобу нирок. Також не виключалось, що глава Чечні зловживає наркотиками. Проте помітити, що він мав певні проблеми з самопочуттям, було не складно. Кадиров набрав зайвої ваги та у нього з'явились набряки.

Не маю інсайдів щодо стану здоров'я Кадирова. Але можу точно сказати, що він має проблеми з головою. Однак Кадиров хоч і відморозок, але не ід*от,

– наголосив ексспівробітник КДБ.

Саме тому він усвідомив, що настав час тікати з Чечні та й з Росії. Адже він розуміє, що путінська Росія закінчилась. А сам Путін показав, що він – ніхто, тому що під час "перевороту" просто втік.

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Кадиров буде наступним

Скоріш за все, за версією Жирнова, Кадиров пішов у безстрокову "відпустку"та полетів на своєму літаку, наприклад, до Арабських Еміратів.

І звідти він буде спостерігати, як Євгеній Пригожин буде брати саміт Росія – Африка. Якщо йому це вдасться, тоді Кадиров буде наступним – саме в Чечні. Адже його в республіці всі ненавидять,

– впевнений ексспівробітник КДБ.

Ба більше, тікток війська його не врятують, тому що його кадирівці – "іграшкові" бійці. Варто лише згадати, як вони "звільняли" Ростов під час заколоту Пригожина. Вони злізли зі свої техніки і пішли пішки. Навіть створили затор, щоб в жодному разі не потрапити до Ростова вчасно.

Зверніть увагу! Син Кадирова – Адам зробив примітну публікацію в інстаграмі. Виклав фото з батьком та допис, присвячений Рамзану Кадирову, з проханням: "Хай береже Вас Всевишній, шановний Рамзан Ахматович".

Що цьому передувало