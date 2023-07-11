Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов Заметил, что Кадыров не первый раз просится у Владимира Путина "на покой", и, возможно, наконец ему удалось сбежать. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Путинская Россия закончилась

Слухи об ухудшении состояния здоровья Кадырова распространялись давно. Предполагалось, что у него болезнь почек. Также не исключалось, что глава Чечни злоупотребляет наркотики. Однако заметить, что у него были определенные проблемы с самочувствием, было не сложно. Кадыров набрал лишний вес и у него появились отеки.

Не имею инсайдов относительно состояния здоровья Кадырова. Но могу точно сказать, что у него проблемы с головой. Однако Кадыров хоть и отморозок, но не ид*от,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Именно поэтому он осознал, что пора бежать из Чечни и из России. Он ведь понимает, что путинская Россия закончилась. А сам Путин показал, что он – никто, потому что во время "переворота" просто скрылся.

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Кадыров будет следующим

Скорее всего, по версии Жирнова, Кадыров ушел в бессрочный "отпуск" и улетел на своем самолете, например, в Арабские Эмираты.

И оттуда он будет наблюдать, как Евгений Пригожин будет брать саммит Россия – Африка. Если ему это удастся, тогда Кадыров будет следующим – но именно в Чечне. Ведь его в республике все ненавидят,

– уверен экссотрудник КГБ.

Более того, тикток войска его не спасут, потому что его кадыровцы – "игрушечные" бойцы. Стоит только вспомнить, как они "освобождали" Ростов во время мятежа Пригожина. Они слезли со своей техники и пошли пешком. Даже создали пробку, чтобы ни в коем случае не попасть в Ростов вовремя.

Обратите внимание! Сын Кадырова – Адам сделал примечательную публикацию в инстаграмме. Он выложил фото с отцом и сообщение, посвященное Рамзану Кадырову, с просьбой: "Да бережет Вас Всевышний, уважаемый Рамзан Ахматович".

Что этому предшествовало