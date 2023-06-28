Кадры публикуют кремлевские пропагандисты, сообщает 24 Канал. Интересно, что на этот раз диктатор обошелся без стола и без обязательного карантина для тех, кто решил с ним встретиться.

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Путин и операция по поднятию рейтингов

Мятеж Пригожина изрядно ударил по рейтингам диктатора, поскольку показал всю немощность российского руководства – наемники, которые 10 месяцев пытались захватить Бахмут, через несколько часов захватили Ростов-на-Дону и дошли до Московской области, взяв под контроль еще ряд населенных пунктов.

Очевидно, в Кремле решили менять стратегию. Поэтому во время визита в Дагестан диктатор решил пойти поздороваться с толпой, которая радостно его встречала. Нельзя исключать, что это мог быть не Путин, но пропаганда сейчас демонстрирует картинку для своей аудитории.

Путин пошел обниматься с людьми: смотрите видео

Должны отметить, что легендарного чемодана на видео не видно.

Тем временем длинные столы и карантин в Кремле.

Такие действия Путина выглядят довольно странными на фоне того, что обычно во время встреч в Кремле диктатор сажает гостей на противоположную сторону многометрового стола. Кстати, впервые этот стол в сети высмеяли после встречи Путина и Макрона в феврале 2022 накануне вторжения. За этот стол в Кремле сажали канцлера Германии Олафа Шольца и генсека ООН Антониу Гутерреша. В своем кабинете глава Кремля также соблюдает дистанцию с генералами или военкорами.

Эти меры безопасности западная печать объясняла страхом диктатора заразиться. Поэтому кремлевские чиновники для встречи с диктатором должны обязательно пройти карантин, а личная охрана регулярно сдавала анализы и тесты на коронавирус.

Интересно, что это далеко не верх абсурда. Оказывается, у диктатора есть чемодан, за который отвечает специальный человек. В этот чемодан собирают все стулы диктатора во время поездок, особенно зарубежных, чтобы никто вдруг не захотел провести анализы и определить состояние его здоровья. Кстати, по данным ГУР МО у диктатора со здоровьем все плохо и вероятнее всего он онкоболен.