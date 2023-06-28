Президент США дал интервью в среду 28 июня. В нем он прокомментировал состояние Владимира Путина после вооруженного мятежа, организованного его приспешником Евгением Пригожиным.

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Байден уверяет, что Путин ослаблен

По его словам, кратковременный вооруженный мятеж, произошедший в минувшие выходные, сделал Путина "совершенно" ослабленным.

В издании CNN отметили, что это его самый четкий комментарий по поводу предательства со стороны Пригожина и влияния этого на Путина.

Следует понимать, что Джо Байден и его команда осторожно комментируют вооруженный мятеж. Таким образом они пытаются не дать Путину повод пожаловаться на якобы заговор Запада, направленный на устранение президента России.

В CNN напоминают первое публичное выступление Байдена по поводу мятежа. В понедельник 26 июня президент США настоял на том, что к мятежу, организованного главой ЧВК "Вагнера", Запад не имеет никакого отношения.

В среду Байден был более многословен. Он прокомментировал роль Путина в войне против Украины.

Трудно сказать, но он явно проигрывает войну. Он проигрывает войну дома. Он стал изгоем по всему миру. И это не только НАТО, не только Европейский Союз, это Япония,

– сказал Байден.

Когда его попросили уточнить, ослаб ли Путин по сравнению с прошлой неделей, Байден ответил: "Я знаю, что слабее. Я знаю, что да".

К слову, сам Путин признает, что не все хорошо. Он накануне сетовал, что Россия была на грани гражданской войны.

Путин сам проболтался

Кремлевский диктатор о гражданской войне сказал во время торжественного награждения солдат. Их поздравляли с почестями за то, что "участвовали в подавлении бунта".

Вы фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно,

– сказал Путин, обращаясь к военным.