Президент США дав інтерв'ю у середу 28 червня. У ньому він прокоментував стан Владіміра Путіна після збройного заколоту, організованого його посіпакою Євгєнієм Пригожиним.

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Байден запевняє, що Путін ослаблений

За його словами, короткочасний збройний заколот, який стався минулими вихідними, зробив Путіна "абсолютно" ослабленим.

У виданні CNN зауважили, що це його найчіткіший коментар щодо зради з боку Пригожина та впливу цього на Путіна.

Слід розуміти, що Джо Байден та його команда з обережністю коментують збройний заколот. Таким чином вони намагаються не дати Путіну привід поскаржитися на буцімто змову Заходу, спрямовану на усунення президента Росії.

У CNN нагадують перший публічний виступ Байдена щодо заколоту. У понеділок 26 червня президент США наполіг на тому, що до заколоту, організованого главою ПВК "Вагнера", Захід не має жодного стосунку.

У середу Байден був більш багатослівний. Він прокоментував роль Путіна у війні проти України.

Важко сказати, але він явно програє війну. Він програє війну вдома. Він став ізгоєм у всьому світі. І це не тільки НАТО, не тільки Європейський Союз, це Японія,
– сказав Байден.

Коли його попросили уточнити, чи ослаб Путін у порівнянні з минулим тижнем, Байден відповів: "Я знаю, що слабший. Я знаю, що так".

До слова, сам Путін визнає, що не все гаразд. Він напередодні бідкався, що Росія була на межі громадянської війни.

Путін сам пробовкнувся

Ви фактично зупинили громадянську війну, діяли чітко та злагоджено,
– сказав Путін, звертаючись до військових.

  • Слід розуміти, що це вручення нагород – черговий пропагандистський цирк. Адже по суті російські військові і пальця об палець не вдарили, щоб зупинити "марш справедливості", організований Пригожиним.
  • Останній сам віддав наказ його найманцям розвернутися. Максимум, за який можна було нагороджувати російських військових, за те, що не поїхали додому в пакетах.