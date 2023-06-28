Президент США дав інтерв'ю у середу 28 червня. У ньому він прокоментував стан Владіміра Путіна після збройного заколоту, організованого його посіпакою Євгєнієм Пригожиним.

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Байден запевняє, що Путін ослаблений

За його словами, короткочасний збройний заколот, який стався минулими вихідними, зробив Путіна "абсолютно" ослабленим.

У виданні CNN зауважили, що це його найчіткіший коментар щодо зради з боку Пригожина та впливу цього на Путіна.

Слід розуміти, що Джо Байден та його команда з обережністю коментують збройний заколот. Таким чином вони намагаються не дати Путіну привід поскаржитися на буцімто змову Заходу, спрямовану на усунення президента Росії.

У CNN нагадують перший публічний виступ Байдена щодо заколоту. У понеділок 26 червня президент США наполіг на тому, що до заколоту, організованого главою ПВК "Вагнера", Захід не має жодного стосунку.

У середу Байден був більш багатослівний. Він прокоментував роль Путіна у війні проти України.

Важко сказати, але він явно програє війну. Він програє війну вдома. Він став ізгоєм у всьому світі. І це не тільки НАТО, не тільки Європейський Союз, це Японія,

– сказав Байден.

Коли його попросили уточнити, чи ослаб Путін у порівнянні з минулим тижнем, Байден відповів: "Я знаю, що слабший. Я знаю, що так".

До слова, сам Путін визнає, що не все гаразд. Він напередодні бідкався, що Росія була на межі громадянської війни.

Путін сам пробовкнувся

Кремлівський диктатор про громадянську війну сказав під час урочистого нагородження солдатів. Їх вітали з почестями за те, що "брали участь у придушенні бунту".

Ви фактично зупинили громадянську війну, діяли чітко та злагоджено,

– сказав Путін, звертаючись до військових.