Так зване "збройне повстання" вагнерівців розпочалось ввечері 23 червня і не протрималось навіть добу. Попри це, сам "кремлівський карлик" усвідомлює ризики, які міг спричинити цей заколот. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Путін про громадянську війну
Власне, диктатор вирішив провести урочисте нагородження солдатів, які "брали участь в придушенні бунту".
Ви фактично зупинили громадянську війну, діяли чітко та злагоджено,
– сказав Путін, звертаючись до військових.
Насправді це звучить дуже смішно, адже військові Росії фактично нічого не зробили, аби зупинити ПВК "Вагнера".
Пригожин сам вирішив розвернути колони. Тому яка у цьому була роль путінських солдатів – не дуже зрозуміло.
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Варто також згадати маразматичні слова голови Росгвардії Вікторія Золотова. Він, взагалі, запевнив, що у Кремлі нібито знали, що вагнерівцям не вдасться зчинити переворот: "Ми знали, що переможемо, Москву бунтівники не взяли б".
Разом з тим він приплів до цієї історії західні спецслужби, які нібито "працювали під час заколоту Пригожина". Словом, нічого оригінального він не сказав.
Що відбувається після заколоту
- Нагадаємо, що закінчилося це "постання" угодою між Лукашенком та Пригожиним. Згідно з нею частина вагнерівців має передислокуватися до Білорусі. Окрім того, очевидно й не дивно, що після цих подій Росія взялася за демілітаризацію ПВК "Вагнера".
- Слід сказати, що бійці цього батальйону своїми діями спричинили загибель декількох льотчиків, попри те що Пригожин заявляв, що "російська кров не має бути пролита" під час заколоту.
- Разом з тим Федеральна служба безпеки закрила кримінальну справу проти Євгенія Пригожина. Тобто він не буде нести відповідальність за спробу організації перевороту.