Напередодні ввечері кремлівський диктатор Путін запропонував вагнерівцям вступити на службу до міністерства оборони або "піти до Білорусії". Вже сьогодні пропагандистські ЗМІ пишуть, що "почалась підготовка до передачі ПВК "Вагнера" важкої військової техніки до підрозділів ЗС РФ", передає 24 Канал.

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Путін зробив заяву після заколоту Пригожина

Ввечері 26 червня Путін виступив зі зверненням до росіян. Свою промову він присвятив заколоту ПВК "Вагнера". Диктатор не назвав ім'я Євгена Пригожина, але сказав, що організатори заколоту "зрадили країну, народ, і тих, кого втягнули у злочин".

Також під час свого виступу він визнав загибель льотчиків, яких було вбито під час заколоту. Раніше він заявляв, що "не було пролито і краплі крові".

Після цього він повідомив, що найманці мають можливість "продовжити службу Росії", якщо вони укладуть контракт з Мініоборони Росії або іншими силовими органами. Інший варіант, який запропонував Путін – піти до Білорусі.

Кримінальну справу проти ПВК закрили

Цього ж дня ФСБ повідомила, що закрила справу про збройний заколот Пригожина і його бойовиків. Ймовірно, кремль керується логікою "немає ПВК – немає кримінальної справи".

Тож, бачимо, що ні Путін, ні російський уряд не зробили абсолютно нічого, щоб покарати терористичне угрупування за збройне повстання, яке Пригожин організував 23 – 24 червня.

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