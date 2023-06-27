Накануне вечером кремлевский диктатор Путин предложил вагнеровцам вступить на службу в министерство обороны или "уйти в Белорусь". Уже сегодня пропагандистские СМИ пишут, что "началась подготовка к передаче ЧВК "Вагнера" тяжелой военной техники в подразделения ВС РФ", передает 24 Канал.

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Путин сделал заявление после мятежа Пригожина

Вечером 26 июня Путин выступил с обращением к россиянам. Свою речь он посвятил мятежу ЧВК "Вагнера". Диктатор не назвал имя Евгения Пригожина, но сказал, что организаторы мятежа "предали страну, народ и тех, кого втянули в преступление".

Также во время своего выступления он признал гибель летчиков, убитых во время мятежа. Ранее он заявлял, что "не было пролито и капли крови".

После этого он сообщил, что наемники имеют возможность "продлить службу России", если они заключат контракт с Министерством обороны России или другими силовыми органами. Другой вариант, который предложил Путин – пойти в Беларусь.

Уголовное дело против ЧВК закрыли

В этот же день ФСБ сообщила, что закрыла дело о вооруженном мятеже Пригожина и его боевиков. Вероятно, кремль руководствуется логикой "нет ЧВК – нет уголовного дела".

Итак, видим, что ни Путин, ни российское правительство не сделали абсолютно ничего, чтобы наказать террористическую группировку за вооруженное восстание, организованное 23 – 24 июня.

Самолет Пригожина приземлился в Беларуси