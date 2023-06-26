Путина хватило всего на несколько минут. Он побил собственный рекорд по продолжительности выступления и по количеству озвученного бреда. Позорное выступление транслировали росСМИ, сообщает 24 Канал.
Обратите внимание ПВК "Вагнера" должен был конец, - Пригожин вышел на связь и назвал причины мятежа
Что наговорил Путин
Находящийся в своей реальности Путин заявил, что на фоне мятежа Евгения Пригожина россияне проявили "сплоченность". Вообще то да. Однако есть нюанс: россияне проявили удивительную сплоченность в попытке бежать из страны-террористки.
Далее на задворках своего сознания Путин нашел слово "смута", которое, по-видимому, запомнил еще в школе и заявил, что любые попытки ее совершить, обречены на провал. В конце концов вся Россия обречена на провал.
Путин подчеркнул, что с самого начала немедленно приняли все необходимые решения, чтобы нейтрализовать угрозу. Здесь можно согласиться. В Липецкой области, которая и так живет крайне плохо, чтобы не пропустить вагнеровцев, было принято мужественное решение перекопать весь асфальт. Шокированные местные жители выходили из автомобилей, смотрели на разрытую дорогу и интересовались, как им теперь вернуться домой.
Также Путин заявил, что участвовавшие в мятеже вагнеровцы смогут поехать в Беларусь, подписать контракт с Минобороны или уволиться.
Россияне вечернюю басню от деда не оценили
Очевидно, Путин столько потратил на войну, что на спичрайтера уже не хватило. Россияне разочарованы фантастически слабым выступлением и жалуются, что "кина не будет". Некоторые даже говорят, что лучше бы обращения вообще не было. Вот так Путин продолжает разочаровывать болота.