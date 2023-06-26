Об этом заявил глава вагнеровцев в комментарии, опубликованном его пресс-службой. Он начал оправдываться, что якобы не планировал "проливать кровь", а только планировал "демонстрацию", сообщает 24 Канал.

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Что стало причиной мятежа

После двухдневного молчания Пригожин начал оправдываться, что якобы не планировал "сбрасывать власть в Москве". По его словам, ЧВК "Вагнера" с 1 июля должна была прекратить свое существование – ее собирались расформировать.

В результате интриг, непродуманных решений это подразделение должно было прекратить свое существование 1 июля 2023 года,

– заявил Пригожин, объясняя причины мятежа.

После этого командиры вагнеровцев провели "совещание" со своими наемниками по поводу расформирования подразделения. Бойцы выступили против этого и не собирались подписывать контракты с российским Минобороны. Пригожин жалуется, что это якобы привело бы к "потере боеспособности" вагнеровцев. Наемники были против того, что хотели воплотить российское Минобороны, а потому решили устроить "марш справедливости".

Пригожин оправдался, что вагнеровцы планировали 30 июня выйти колонной в Ростове-на-Дону и публично передать технику возле штаба Южного военного округа. Главарь наемников в очередной раз обвинил Минобороны в ракетном ударе, хотя вагнеровцы "не несли угрозы", а затем по их позициям якобы отработали вертолеты.

"Около 30 бойцов погибли, некоторые – получили ранения", – рассказал Пригожин о последствиях "удара".

Пригожин заявил, что все эти предпосылки послужили причиной так называемого "марша справедливости".

Целью "похода" было не допустить уничтожения ЧВК "Вагнер" и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок во время "СВО",

– оправдал мятеж Пригожин.

Пригожин не собирался захватывать власть в Москве

Главарь вагнеровцев также заявил, что не собирался захватывать власть в Москве. Он подчеркнул, что все действия ЧВК "Вагнера" "были лишь демонстрацией", а не "попыткой свергнуть власть".

В своем обращении Пригожин также сетовал, что "руку помощи" вагнеровцам протянул лишь самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Теперь в Беларуси ЧВК "Вагнера" должно получить решение относительно "будущей работы" наемников.

Однако в своих сетованиях Пригожин продолжал критиковать российское военное руководство. Он заявил, что Россия в целом не готова к вооруженному восстанию, а у ее так называемой "второй армии мира" есть куча недостатков.