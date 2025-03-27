Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что село Малые Щербаки в Запорожье находится под контролем Сил обороны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Не потеряно ни одной позиции

По словам Волошина, несмотря на то, что вражеская пропаганда активно распространяла фейк о якобы захвате села, на самом деле его контролирует Украина.

Не имея никаких побед, враг пытается эти победы придумать и рассказывает о них в средствах массовой информации. Я официально заявляю, что ни одной позиции в Малых Щербаках мы не потеряли, и этот населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины,

– подчеркнул он.

По словам представителя, что враг проводит активные штурмовые действия. Россияне пытаются захватить определенные плацдармы и взять под контроль несколько логистических путей, которые ведут от Запорожья в другие части Запорожской области.