Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Le Figaro.

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Перепалка в Овальном кабинете

Зеленского спросили, какова его интерпретация перепалки в Овальном кабинете.

Вы сами это видели на фотографиях. Больше ничего не произошло. Позже, несомненно, мы поймем лучше, сможем интерпретировать каждую деталь. Но это потребует времени. Я не хочу рассуждать о причинах конфронтации,

– отметил Зеленский.

По словам украинского лидера, во время визита в Белый дом, он хотел показать Вашингтону истинное лицо россиян и дать отпор российской пропаганде, которая, например, утверждала, что ВСУ якобы находятся в окружении в Курске, что было ложью.

В связи с этим Зеленский хотел доказать президенту США то, что российский диктатор Путин не желает останавливать войну и имеет целью уничтожить Украину как независимое государство.

Путин – лжец. Он постоянно играет с войной. Но для нас это не игра, а трагедия. Этот эпизод мог разрушить единство между Европой и США. Это было бы огромным успехом для россиян,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 28 февраля Зеленский был с визитом в США. Во время разговора в Овальном кабинете, между ним, президентом США и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возникла словесная перепалка, после которой украинский лидер досрочно уехал из Белого дома.