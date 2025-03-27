Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що село Малі Щербаки на Запоріжжі перебуває під контролем Сил оборони. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Не втрачено жодної позиції

За словами Волошина, попри те, що ворожа пропаганда активно розповсюджувала фейк про нібито захоплення села, насправді його контролює Україна.

Не маючи жодних перемог, ворог намагається ці перемоги вигадати і розповідає про них в засобах масової інформації. Я офіційно заявляю про те, що жодної позиції в Малих Щербаках ми не втратили, і цей населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України,

– наголосив він.

За словами речника, що ворог проводить активні штурмові дії. Росіяни намагаються захопити певні плацдарми і взяти під контроль декілька логістичних шляхів, які ведуть від Запоріжжя до інших частин Запорізької області.