Московская корреспондентка Sky News Диана Магнай проанализировала события в России. Она отметила, что особенно при отсутствии каких-либо четких указаний со стороны Владимира Путина остается вопрос – что будет дальше.

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Пригожину, видимо, приказали не высовываться из Беларуси

По анализу Sky News, ожидается, что Кремль предоставит еще чуть больше видео из дневника встреч Путина в стиле "дела идут как всегда" и "здесь не на что смотреть". В частности, уже есть видео, на котором министр обороны Сергей Шойгу инспектирует передовую оперативную базу западного командования, по всей видимости, в зоне проведения так называемой "специальной военной операции". Вероятно, запись была сделана утром 26 июня, хотя в телеграмм-каналах уже начали живо обсуждать, не сняли ли это видео еще до "переворота".

А Пригожину, вероятно, недвусмысленно приказали пока не высовываться в Беларуси, даже если он не из тех, кто любит долго молчать.

– отметили в издании.

Корреспондентка подняла еще несколько интересных вопросов, в частности:

Что же произойдет с высшим военным командованием, только что пережившим несколько недель критики и непродолжительный, но опасный вооруженный мятеж?

Насколько они пользуются доверием в глазах своих подчиненных, когда тысячи, если не сотни тысяч военнослужащих российских вооруженных сил наверняка посмотрели эти видео Пригожина и почувствовали несколько прописных истин?

"Пригожин хорошо умел становиться на сторону своих солдат, указывая на бессмысленность учений в Украине, возмущаясь отвратительными и ненужными потерями жизней. Это, пожалуй, много значит, если вы сидите на передовой и думаете, не будете ли вы следующими", – считает Диана Магнай.

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Кто может заменить Шойгу

В издании добавили, что Путин, как известно, предпочитает лояльность, и министр обороны Сергей Шойгу и начальник его генерального штаба Валерий Герасимов были таковыми. Также кремлевский диктатор не захочет выглядеть так, будто он был вынужден подвергнуться давлению, особенно со стороны Пригожина, которого он называл предателем. Однако сейчас есть предположение, что он ищет альтернативу.

Имя губернатора Тульской области Алексея Дюмина является одним из тех, кто упоминается как возможный преемник Шойгу. Если перестановки и произойдут, то, вероятно, после того, как уляжется пыль,

– говорится в анализе.

Из всей этой истории с контрактами было также очевидно, что Шойгу – а значит и Путин – решил, что войной в Украине может и должно заниматься только министерство обороны, а все остальные внештатные подразделения, самым известным из которых является ЧВК "Вагнера", должны быть инкорпорированы в его состав.

"Это свидетельствовало о том, что Шойгу был на высоте. Возможно именно поэтому Пригожин решил рискнуть, требуя, чтобы "Вагнера" рассматривали наравне с российскими вооруженными силами, но отдельно от них. Возможно, это была мания величия. Итак, если Путин заменит Шойгу сейчас, он выглядит еще слабее", – подчеркнули в Sky News.

Анализ завершили оговоркой – учитывая субботние молниеносные события, пока все непредсказуемо и остается таким, несмотря на видимое затишье последних 24 часов.

Обратите внимание! За почти сутки вагнеровцам удалось установить контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а также несколькими дорогами, ведущими в Москву. Общая площадь территорий, которую они контролировали, составляла более 5 тысяч квадратных километров.