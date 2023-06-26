Московська кореспондентка Sky News Діана Магнай проаналізувала події у Росії. Вона зазначила, що особливо за відсутності будь-яких чітких вказівок з боку Владіміра Путіна залишається питання – що буде далі.

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Пригожину, мабуть, наказали не висовуватися з Білорусі

За аналізом Sky News, очікується, що Кремль надасть ще трохи більше відео з щоденника зустрічей Путіна в стилі "справи йдуть як завжди" й "тут нема на що дивитися". Зокрема, вже є відео, на якому міністр оборони Сєргєй Шойгу інспектує передову оперативну базу західного командування, очевидно, в зоні проведення так званої "спеціальної військової операції". Ймовірно, запис зробили вранці 26 червня, хоча в телеграм-каналах вже почали жваво обговорювати, чи не зняли це відео ще до "перевороту".

А Пригожину, ймовірно, недвозначно наказали поки що не висовуватися в Білорусі, навіть якщо він не з тих, хто любить довго мовчати,

– зазначили у виданні.

Кореспондентка порушила ще кілька цікавих питань, зокрема:

Що ж станеться з вищим військовим командуванням, яке щойно пережило кілька тижнів критики та нетривалий, але небезпечний збройний заколот?

Наскільки вони володіють довірою в очах своїх підлеглих, коли тисячі, якщо не сотні тисяч військовослужбовців російських збройних сил, напевно, подивилися ці відео Пригожина і відчули кілька прописних істин?

"Пригожин добре вмів ставати на бік своїх солдатів, вказуючи на безглуздість навчань в Україні, обурюючись огидними та непотрібними втратами життів. Це, мабуть, багато значить, якщо ви сидите на передовій і думаєте, чи не будете ви наступними", – вважає Діана Магнай.

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Хто може замінити Шойгу

У виданні додали, що Путін, як відомо, віддає перевагу лояльності, і міністр оборони Сергій Шойгу та начальник його генерального штабу Валерій Герасимов були такими. Також кремлівський диктатор не захоче виглядати так, ніби він був змушений піддатися тиску, особливо з боку Пригожина, якого він називав зрадником. Проте зараз є припущення, що він шукає альтернативу.

Ім'я губернатора Тульської області Алєксєя Дюміна є одним з тих, хто згадується як можливий наступник Шойгу. Якщо перестановки й відбудуться, то, ймовірно, після того, як вляжеться пил,

– мовиться в аналізі.

З усієї цієї історії з контрактами було також очевидно, що Шойгу – а отже, і Путін – вирішив, що війною в Україні може і повинно займатися лише міністерство оборони, а всі інші позаштатні підрозділи, найвідомішим з яких є ПВК "Вагнера", мають бути інкорпоровані в його склад.

"Це свідчило про те, що Шойгу був на висоті. Можливо, саме тому Пригожин вирішив ризикнути, вимагаючи, щоб "Вагнера" розглядали нарівні з російськими збройними силами, але окремо від них. Можливо, це була манія величі. Отже, якщо Путін замінить Шойгу зараз, він виглядає ще слабшим", – підкреслили у Sky News.

Аналіз завершили застереженням – враховуючи суботні блискавичні події, наразі все непередбачувано і залишається таким, попри видиме затишшя останніх 24 годин.

Зверніть увагу! За майже добу вагнерівцям вдалося встановити контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а також кількома дорогами, що ведуть до Москви. Загальна площа територій, яку вони контролювали, становила понад 5 тисяч квадратних кілометрів.