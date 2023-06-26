Однак російський президент і словом не обмовився про заколот вагнерівців. Варто зауважити, що він тривав менш як добу.
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Путін зробив першу заяву після бунту Пригожина
На сайті Кремля 26 червня завантажили відео нової промови Путіна. Російський президент не згадав у зверненні про штурм, натомість привітав учасників промислового форуму. Традиційно не зрозуміло, коли та де записали цю заяву.
Також Путін провів телефонну розмову з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі. Той висловив повну підтримку російському керівництву,
Аналіз московського кореспондента Sky News Діани Магнай свідчить, що Путін проводитиме ще більше зустрічей у стилі "business as usual", оскільки наслідки заколоту Пригожина досі тривають.
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Коротко про невдалий заколот Пригожина
- Ввечері 23 червня ватажок вагнерівців оголосив про громадянську війну в Росії. Причиною було те, що регулярні російські війська нібито вдарили по вагнерівцях, що призвело до численних жертв.
- За словами Пригожина, 25 тисяч найманців вирушили "розбиратися" з міноборони Росії, адже "зло, яке воно несе, має бути знищене".
- За майже добу вагнерівцям вдалося встановити контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а також кількома дорогами, що ведуть до Москви.
- Загальна площа територій, яку вони контролювали, становила понад 5 тисяч квадратних кілометрів.
- Проте після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком Пригожин заявив, що зупиняє свій бунт, аби "не проливалася російська кров".
- Рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що з ватажка вагнерівців знімуть всі обвинувачення, але він повинен вирушити до Білорусі. Там у Пригожина нібито має бути якась "робота", але жодних деталей про це не надали.