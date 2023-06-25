Зокрема, про таке заявляв колишній голова Генштабу Великої Британії генерал Річард Даннатт. Водночас він зазначив, що спроба заколоту в Росії не стала ні для кого безпосередньою перемогою.

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Вагнерівці можуть напасти з Білорусі

Даннатт заявив, що Україна повинна захиститися від можливої атаки на чолі з Пригожиним на Київ з Білорусі

Той факт, що він поїхав у Білорусь, викликає певне занепокоєння,

– зазначив ексочільник Генерального штабу британської армії.

За його словами, якщо Пригожин залишив навколо себе ефективну бойову силу, то він знову становить загрозу для українського флангу, найближчого до Києва, звідки почалася війна. Тому "цілком можливо", що Росія може використати ПВК "Вагнера", щоб спробувати знову захопити Київ.

"Відлуння вчорашніх поштовхів буде відчуватися ще досить довго. Не було безпосередніх переможців від вчорашнього фіаско. Путін значно ослаб. У російських військових... очевидно, певний безлад", – підсумував генерал.

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Ситуація на Півночі – стабільна

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував заяву щодо можливої участі ПВК "Вагнер" у нападі на Україну з боку Білорусі.

Хочу всіх запевнити, що ситуація у північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою. Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють всі служби від розвідки до інженерних військ,

– наголосив Наєв.

За його словами, наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави цілодобово перебуває під надійним захистом.

"Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках. Слава Україні! Разом переможемо!" – підсумував генерал-лейтенант.

Зверніть увагу! Рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що з Пригожина знімуть всі обвинувачення, а вагнерівців, що брали участь у заколоті, не переслідуватимуть. Однак власник ПВК "Вагнера" має відправитись до Білорусі. Там у нього начебто має бути якась "робота", але жодних деталей про це не надали.