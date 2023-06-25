В частности, об этом заявлял бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннатт. В то же время, он отметил, что попытка мятежа в России не стала ни для кого непосредственной победой.

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Вагнеровцы могут напасть с Беларуси

Даннатт заявил, что Украина должна защититься от возможной атаки во главе с Пригожиным на Киев из Беларуси.

Тот факт, что он уехал в Беларусь, вызывает определенную обеспокоенность,

– отметил экс-глава Генерального штаба британской армии.

По его словам, если Пригожин оставил вокруг себя эффективную боевую силу, то он снова представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву, откуда началась война. Поэтому "вполне возможно", что Россия может использовать ЧВК "Вагнера", чтобы попытаться снова захватить Киев.

"Эхо вчерашних толчков будет ощущаться еще довольно долго. Не было непосредственных победителей от вчерашнего фиаско. Путин значительно ослаб. У российских военных... очевидно, определенный беспорядок", – подытожил генерал.

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Ситуация на Севере – стабильная

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал заявление о возможном участии ЧВК "Вагнера" в нападении на Украину со стороны Беларуси.

Хочу заверить всех, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Наши войска продолжают наращивать оборонные средства. В усиленном режиме работают все службы от разведки до инженерных войск,

– подчеркнул Наев.

По его словам, пока не наблюдается наращивания ни техники, ни живой силы противника. Граница государства круглосуточно находится под надежной защитой.

"Если же такое произойдет и враг попытается пересечь государственную границу, для них это будет не что иное, как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решится пересечь государственный рубеж с оружием в руках. Слава Украине! Вместе победим!" – подытожил генерал-лейтенант.

Обратите внимание! Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что с Пригожина снимут все обвинения, а участвовавших в мятеже вагнеровцев не будут преследовать. Однако владелец ЧВК "Вагнера" должен отправиться в Беларусь. Там у него якобы должна быть какая-то "работа", но никаких деталей об этом не предоставили.