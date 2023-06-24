Пригожин заявил, что его ЧВК якобы хотели расформировать. В пресс-службе главы наемников обнародовали его обращение, сообщает 24 Канал.

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Пригожин все же дал заднюю

Главарь вагнеровцев заявил, что они отправились на "марш справедливости" 23 июня. За сутки наемники прошли долгий путь и остановились в 200 километрах от Москвы.

За это время мы не пролили ни капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану,

– заявил Пригожин.

Стоит отметить, что сегодня утром кремлевский диктатор Владимир Путин говорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по поводу ситуации на юге своей страны с ЧВК "Вагнера". В ходе переговоров они договорились о сотрудничестве, поэтому Лукашенко вышел на связь с Пригожиным.

"Переговоры продолжались в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения", – сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Пригожин якобы получил "совершенно выгодный и приемлемый вариант разрешения ситуации". В частности, речь идет о гарантиях безопасности для наемников.

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