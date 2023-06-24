Так, светло-фиолетовым цветом они обозначили город Ростов-на-Дону и село Бугаевка. Эти населенные пункты не контролирует Москва.

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DeepState обновило карту России

Команда DeepState утром 24 июня обновила карту России, окрасив территории, не находящиеся под контролем кремлевских властей. Это произошло после того, как в тот же день повар Путина Евгений Пригожин заявил, что "взял под контроль" несколько населенных пунктов страны.

Сначала команда DeepState обновила карту "оккупированным" Ростовом-на-Дону, в котором вагнеровцы захватили все военные и государственные постройки. Таким образом, площадь, которую сейчас контролируют приспешники Пригожина в этом регионе, составляет примерно 265 квадратных километров.

Вагнеровцы контролируют Ростов-на-Дону: показываем на карте

Также DeepState добавили на свою карту и "оккупированный" населенный пункт Бугаевка в Воронежской области страны-агрессорки. По предварительным данным, пограничники этого села якобы добровольно сдались Пригожину, таким образом передав контроль над населенным пунктом вагнеровцам.

Пригожин контролирует Бугаевку: показываем на карте

Наемники Пригожина захватили несколько дорог

Впоследствии команда DeepState обновила свою карту дорогами, которые контролируют наемники ЧВК "Вагнера". Так, приспешники Пригожина захватили дорогу, ведущую из города Ростов-на-Дону прямиком к украинской границе вблизи населенного пункта Изварино, которое контролируют россияне. Площадь этой территории составляет почти 1 040 квадратных километров.

Россияне контролируют дорогу из Ростова в оккупированную часть административной границы Украины: показываем на карте

Кроме того, вагнеровцы контролируют дорогу, ведущую из "оккупированного" ими ранее села Бугаевка, вплоть до российского города Елец в Липецкой области страны-агрессорки. Площадь захваченной дороги составляет более 3,8 тысячи квадратных километров.

Вагнеровцы контролируют дорогу от Бугаевки до Ельца: показываем на карте

Вагнеровцы хотят дойти до Москвы