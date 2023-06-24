Так, світло-фіолетовим кольором вони позначили місто Ростов-на-Дону та село Бугаївка. Ці населені пункти наразі не контролює Москва.

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DeepState оновило карту Росії

Команда DeepState вранці 24 червня оновила карту Росії, зафарбувавши території, які не перебувають під контролем кремлівської влади. Це сталося після того, як того ж дня кухар Путіна Євгєній Пригожин заявив, що "взяв під контроль" кілька населених пунктів країни.

Спершу команда DeepState оновила карту "окупованим" Ростовом-на-Дону, в якому вагнерівці захопили всі військові та державні будівлі. Таким чином, площа, яку наразі контролюють посіпаки Пригожина в цьому регіоні, складає приблизно 265 кілометрів квадратних.

Вагнерівці контролюють Ростов-на-Дону: показуємо на карті

Також DeepState додали на свою карту й "окупований" населений пункт Бугаївка у Воронезькій області країни-агресорки. За попередніми даними, прикордонники цього села нібито добровільно здалися Пригожину, таким чином передавши контроль над населеним пунктом вагнерівцям.

Пригожин контролює Бугаївку: показуємо на карті

Попри це, жителі ще кількох російських регіонів, зокрема міста Єлець у Липецькій області, а також Тульської області повідомляли про те, що буцімто бачили найманців ПВК "Вагнера", які колонами проїжджали повз них. Наразі команда DeepState не вказала ці регіони у своїй карті.

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