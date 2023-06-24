Так, світло-фіолетовим кольором вони позначили місто Ростов-на-Дону та село Бугаївка. Ці населені пункти наразі не контролює Москва.
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DeepState оновило карту Росії
Команда DeepState вранці 24 червня оновила карту Росії, зафарбувавши території, які не перебувають під контролем кремлівської влади. Це сталося після того, як того ж дня кухар Путіна Євгєній Пригожин заявив, що "взяв під контроль" кілька населених пунктів країни.
Спершу команда DeepState оновила карту "окупованим" Ростовом-на-Дону, в якому вагнерівці захопили всі військові та державні будівлі. Таким чином, площа, яку наразі контролюють посіпаки Пригожина в цьому регіоні, складає приблизно 265 кілометрів квадратних.
Вагнерівці контролюють Ростов-на-Дону: показуємо на карті
Також DeepState додали на свою карту й "окупований" населений пункт Бугаївка у Воронезькій області країни-агресорки. За попередніми даними, прикордонники цього села нібито добровільно здалися Пригожину, таким чином передавши контроль над населеним пунктом вагнерівцям.
Пригожин контролює Бугаївку: показуємо на карті
Попри це, жителі ще кількох російських регіонів, зокрема міста Єлець у Липецькій області, а також Тульської області повідомляли про те, що буцімто бачили найманців ПВК "Вагнера", які колонами проїжджали повз них. Наразі команда DeepState не вказала ці регіони у своїй карті.
Вагнерівці хочуть дійти до Москви
- Захопивши Ростов-на-Дону, глава ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин заявив, що планує рухатися до Москви. Це він назвав "своєрідною помстою" за ліквідацію його бойовиків на позиціях регулярною армією Росії.
- Згодом вагнерівців побачили у Липецькій області. Вони нібито рухалися колоною у бік російської столиці. Згодом надійшли повідомлення про проїзд найманців ПВК "Вагнера" біля Твері у країні-агресорці.
- Сама відстань між Ростовим та Москвою складає більш ніж 1,2 тисячі кілометрів. Таким чином, якщо вагнерівці рухатимуться дорогою, вони зможуть дістатися до столиці Росії приблизно за 15 годин.