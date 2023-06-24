24 Канал показує на карті, яка відстань між Ростовом-на-Дону і Москвою. Крім того, ми розповідаємо за який час можуть дійти вагнерівці до столиці росіян.

Дивіться також У Ростові у штабі Південного військового округу прогримів вибух

Яка відстань від Ростова до Москви

Варто зазначити, що Євгєній Пригожин зранку 24 червня заявив, що його посіпаки контролюють військові та державні об'єкти Ростов-на-Дону. Він також пригрозив, що саме місто блокуватимуть, поки міністр оборони країни-агресорки Сєргєй Шойгу та начальник російського генштабу Валєрій Гєрасімов не приїдуть на зустріч.

Далі кухар Путіна заявив про амбітніші плани: він хоче піти на Москву, щоб "помститися" російському військовому командуванню. Ба більше, його найманців вже помітили у кількох областях, що розташовані поблизу російської столиці.

Попри це, треба наголосити, що відстань між цими двома російськими містами становить більш ніж 1 200 кілометрів дорогою. Тому аби дібратися з Ростова-на-Дону до Москви посіпакам Пригожина може знадобитися приблизно 15 годин.



Відстань від Ростова-на-Дону до Москви / Скриншот 24 Каналу

Зверніть увагу! Якщо найманці ПВК "Вагнера" вже о 10 годині за місцевим часом почали свій шлях на Москву, то вони можуть дійти до російської столиці приблизно о 1 годині ночі наступного дня.

Важливим фактом є те, що Владімір Путін визнав втрату контролю над Ростовом-на-Дону. У своєму зверненні він зазначив, що нібито ведуться всі роботи, щоб "стабілізувати ситуацію в місті".

Тим часом Москва готується до облоги