24 Канал показує на карті, яка відстань між Ростовом-на-Дону і Москвою. Крім того, ми розповідаємо за який час можуть дійти вагнерівці до столиці росіян.
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Яка відстань від Ростова до Москви
Варто зазначити, що Євгєній Пригожин зранку 24 червня заявив, що його посіпаки контролюють військові та державні об'єкти Ростов-на-Дону. Він також пригрозив, що саме місто блокуватимуть, поки міністр оборони країни-агресорки Сєргєй Шойгу та начальник російського генштабу Валєрій Гєрасімов не приїдуть на зустріч.
Далі кухар Путіна заявив про амбітніші плани: він хоче піти на Москву, щоб "помститися" російському військовому командуванню. Ба більше, його найманців вже помітили у кількох областях, що розташовані поблизу російської столиці.
Попри це, треба наголосити, що відстань між цими двома російськими містами становить більш ніж 1 200 кілометрів дорогою. Тому аби дібратися з Ростова-на-Дону до Москви посіпакам Пригожина може знадобитися приблизно 15 годин.
Відстань від Ростова-на-Дону до Москви / Скриншот 24 Каналу
Важливим фактом є те, що Владімір Путін визнав втрату контролю над Ростовом-на-Дону. У своєму зверненні він зазначив, що нібито ведуться всі роботи, щоб "стабілізувати ситуацію в місті".
Тим часом Москва готується до облоги
- Представники ГУР МО 24 червня розповіли, що російська влада готує столицю країни до облоги проти найманців ПВК "Вагнера". Зокрема, там ввели в дію режим контртерористичної операції.
- Наразі місто фактично оточили правоохоронці та військові. По всьому місту зупиняють водіїв автомобілів та розставляють патрульних поліції та регулярної армії окупантів.
- Крім того, поблизу Москви почали рити окопи та ставити БТР. Таке явище помітили поблизу району Ясеневе, що біля російської столиці.