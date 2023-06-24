24 Канал показывает на карте, какое расстояние между Ростовом-на-Дону и Москвой. Кроме того, мы рассказываем, за какое время могут дойти вагнеровцы до столицы россиян.
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Какое расстояние от Ростова до Москвы
Стоит отметить, что Евгений Пригожин утром 24 июня заявил, что его приспешники контролируют военные и государственные объекты Ростов-на-Дону. Он также пригрозил, что город будут блокировать, пока министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу и начальник российского генштаба Валерий Герасимов не приедут на встречу.
Далее повар Путина заявил об более амбициозных планах: он хочет пойти на Москву, чтобы "отомстить" российскому военному командованию. Более того, его наемников уже заметили в нескольких областях, расположенных вблизи российской столицы.
Несмотря на это, следует отметить, что расстояние между этими двумя российскими городами составляет более 1 200 километров по дороге. Поэтому, чтобы добраться из Ростова-на-Дону в Москву приспешникам Пригожина может понадобиться примерно 15 часов.
Расстояние от Ростова-на-Дону до Москвы / Скриншот 24 Канала
Важным фактом является то, что Владимир Путин признал утрату контроля над Ростовом-на-Дону. В своем обращении он отметил, что якобы ведутся все работы, чтобы "стабилизировать ситуацию в городе".
Тем временем Москва готовится к осаде
- Представители ГУР МО 24 июня рассказали, что российские власти готовит столицу страны к осаде против наемников ППК "Вагнера". В частности, там был введен режим контртеррористической операции.
- Город фактически окружили правоохранители и военные. По всему городу останавливают водителей автомобилей и расставляют патрульных полиции и регулярной армии оккупантов.
- Кроме того, вблизи Москвы начали рыть окопы и ставить БТР. Такое явление заметили вблизи района Ясенево, возле российской столицы.