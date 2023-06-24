24 Канал показывает на карте, какое расстояние между Ростовом-на-Дону и Москвой. Кроме того, мы рассказываем, за какое время могут дойти вагнеровцы до столицы россиян.

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Какое расстояние от Ростова до Москвы

Стоит отметить, что Евгений Пригожин утром 24 июня заявил, что его приспешники контролируют военные и государственные объекты Ростов-на-Дону. Он также пригрозил, что город будут блокировать, пока министр обороны страны-агрессорки Сергей Шойгу и начальник российского генштаба Валерий Герасимов не приедут на встречу.

Далее повар Путина заявил об более амбициозных планах: он хочет пойти на Москву, чтобы "отомстить" российскому военному командованию. Более того, его наемников уже заметили в нескольких областях, расположенных вблизи российской столицы.

Несмотря на это, следует отметить, что расстояние между этими двумя российскими городами составляет более 1 200 километров по дороге. Поэтому, чтобы добраться из Ростова-на-Дону в Москву приспешникам Пригожина может понадобиться примерно 15 часов.



Расстояние от Ростова-на-Дону до Москвы / Скриншот 24 Канала

Обратите внимание! Если наемники ППК "Вагнера" уже в 10 часов по местному времени начали свой путь на Москву, то они могут дойти до российской столицы примерно в 1 час ночи на следующий день.

Важным фактом является то, что Владимир Путин признал утрату контроля над Ростовом-на-Дону. В своем обращении он отметил, что якобы ведутся все работы, чтобы "стабилизировать ситуацию в городе".

Тем временем Москва готовится к осаде