Кроме того, сама российская столица сейчас фактически находится в изоляции, ведь город оцепили российские военные и правоохранители. К тому же в Москву стягивают всю военную технику, которая до сих пор оставалась в резерве российской армии.

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В ГУР рассказали о ситуации в Москве

В украинской разведке рассказали, что на каждом перекрестке и выездах из российской столицы находятся усиленные патрули полицейских и военных. Кроме того, по городу движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри.

Представители ГУР подчеркнули, что в Москве остановили движение межрегионального пассажирского транспорта. Также в российскую столицу приостановили грузовые и почтовые перевозки.

Более того, российские власти практически остановили движение гражданского и служебного транспорта автомобильной трассой М4, которая называется "Дон" и проходит через крупные города страны-агрессора: Москва, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Новороссийск.

Все полосы этой трассы освободили для движения военной и грузовой техники, а на всех съездах с трассы выставили вооруженные блокпосты. Кроме того, российские военные и правоохранители проводят массовый осмотр автотранспорта, больше всех допрашивая водителей крупных закрытых фургонов.

В украинской разведке рассказали подробнее о режиме КТО

В ГУР рассказали, что после начала движения вагнеровцев в сторону Москвы в ряде регионов России объявили режим контртеррористической операции. Пока его объявили в Московской, Воронежской, Калининградской, Орловской областях, а также в самой столице россиян.

В связи с этим российские силовики получили разрешение на следующие действия в отношении гражданских граждан:

Прослушивание любых разговоров и проверку переписки граждан;

Проведение задержаний и обысков без дополнительных согласований;

Силовой доступ в частные и служебные помещения;

Использование автомобильного транспорта граждан и организаций;

Отключение всех видов связи;

Удаление физических лиц с участков местности и объектов.

Сейчас точно неизвестно, сколько именно продлится режим контртеррористической операции в нескольких областях страны-агрессорки.

В окрестностях Москвы уже роют окопы