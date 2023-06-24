По предварительным данным, эти российские военные якобы готовятся встречать наемников Пригожина. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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В Подмосковье высадились десятки солдат
Вблизи населенного пункта Серпухов в Московской области очевидцы заметили солдат русской армии, высадившихся на мост вблизи реки Ока. При себе эти солдаты имели огнестрельное оружие.
В Серпухове заметили русских солдат: смотрите видео
Пропагандисты отмечают, что эти российские военные якобы готовятся к противостоянию с наемниками ППК "Вагнера". Они также разворачивают гранатометы и пулеметы на позициях.
Стоит отметить, что сам город расположен в более чем 100 километрах от российской столицы. Очевидно, что российская армия уже готовит "глубоко эшелонированную оборону Москвы" от вагнеровцев.
Где расположен Серпухов: смотрите на карте
Ранее военная техника россиян двигалась в сторону Москвы
- Российские пропагандисты сообщали, что техника вагнеровцев двигается по трассе М4. Эта колонна передвигалась по Липецкой области, которая еще ближе к российской столице Москвы.
- Очевидцы отмечали, что танки и другие военные машины на прицепах едут в Москву. На кадрах, выложенных в сеть, можно увидеть сразу несколько танков оккупантов.
- Следует отметить, что Липецк и Москву отдаляют расстояние почти 500 километров. Поэтому уже через 6 часов эта колонна может добраться до столицы России.