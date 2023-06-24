За попередніми даними, ці російські військові буцімто готуються зустрічати найманців Пригожина. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Підмосков'ї висадилися десятки солдатів

Поблизу населеного пункту Сєрпухов у Московській області очевидці помітили солдатів російської армії, які висадилися на міст поблизу річки Ока. При собі ці солдати мали вогнепальну зброю.

У Сєрпухові помітили російських солдатів: дивіться відео

Пропагандисти наголошують, що ці російські військові буцімто готуються до протистояння з найманцями ПВК "Вагнера". Вони також розгортають гранатомети та кулемети на позиціях.

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Варто зазначити, що саме місто розташоване за більш ніж 100 кілометрів від російської столиці. Вочевидь, російська армія вже готує "глибоко ешелоновану оборону Москви" від вагнерівців.

Де розташований Сєрпухов: дивіться на карті

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