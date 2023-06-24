У мережу росіяни вже виклали безліч відео. На деяких із них можна побачити, як мешканці Ростова женуть геть вагнерівців і висловлюють обурення їхньою присутністю у місті.

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Центр Ростова під контролем вагнерівців

За словами одного з місцевих мешканців, центр Ростова контролюють озброєні найманці ПВК "Вагнера".

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Загалом ситуація спокійна. Їздять машини, гуляють люди. У самому центрі закриті всі заклади громадського харчування. Трохи далі відчинено, сидять люди,

– каже один чоловік.

Тим часом слів не добирають мешканці, які вирішили проганяти вагнерівців. Вони, власне, переймаються за те, щоб місто залишилося цілим. Так-так, вони знають, що після себе залишають бійці ПВК "Вагнера" в Україні. І дуже бояться, що такий сценарій буде й у них.

Один з мешканців міста закликав вагнерівців покинути Ростов. Мовляв, поки його не "роз***ли, б***ь".

Мешканці женуть вагнерівців з Ростова: дивіться відео 18+

Інший дідусь запитував вагнерівців щось про совість та дуже рвався поспілкуватися зі старшим. Не знаємо, чого він домагався, але зіркою мережі став.

Май совість! Ви захисники батьківщини, чи ні? Якщо захисники, то який ви тут безлад влаштовуєте? Ви хто такі? Мову відняло? Хто старший?

– допитував він вагнерівців.

Дідусь щось там говорив про захист батьківщини: дивіться відео

Старший за кілька секунд підійшов. Він запевняв, що паніку в Ростові влаштували самі місцеві мешканці. А що озброєні найманці, які розгулюють собі містом і катаються на танках, – цілком нормальне явище.

Інша юрба росіян обступила військову техніку вагнерівців. Місцеві з захватом фотографувалися на машинах, спілкувалися з найманцями. А ще конфліктували з іншим чоловіком, який їхнього захоплення не поділяв. Дійшло до штовханини та словесної перепалки.

Місцеві сперечаються між собою через вагнерівців: дивіться відео

Тим часом Путін у своєму зверненні визнав, що не контролює Ростов. За його словами, ситуація у місті складна. Ми ж нагадаємо, що Пригожин захопив військові об'єкти під контроль, а також аеродром.