24 Канал показывает на карте населённые пункты, в которые вошли наемники. Также рассказываем, как они далеко от Москвы, куда и рвется Пригожин.
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По имеющимся данным, наемники ЧВК "Вагнера" уже вошли в ряд городов и продолжают уверенное движение на столицу России. Путину есть из-за чего волноваться, ведь вагнеровцы очень близко.
Где расположен Ростов-на-Дону: показываем на карте
Начнем из Ростова, о "захвате" которого Пригожин рассказывал утром 24 июня. Он заявлял, что вместе со своими наемниками взяли под контроль военные объекты и аэродром. Также он пригрозил, что пойдет дальше на Москву, если к нему не прибудут Шойгу с Герасимовым.
Где расположен Ростов-на-Дону / Скриншот карты
Кстати, в своем ролике Пригожин также показывал, что находится на территории штаба Южного военного округа. Там он провел встречу с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым, а также замначальника генштаба России Владимиром Алексеевым.
Интересно, что Путин признал утрату контроля над Ростовом. Это он сделал в своем обращении, связанном с вооруженным восстанием.
Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления,
– отметил Путин.
Где расположен Воронеж: показываем на карте
Вскоре СМИ сообщили, что вагнеровцы контролируют военные объекты в Воронеже. Об этом рассказали журналистам источники в российских спецслужбах. Это подтверждают также видео, которые выкладывают местные жители. На них видны передвижения военной техники.
Где расположен Воронеж / Скриншот карты
Правда, в столице уже подготовились к возможному продвижению наемников. Для этого даже заблокировали трассу в Москву. Более того, выставили подкрепление с блокпостами.