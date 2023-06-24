До слова, 24 червня ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що "планує дійти до Москви", якщо Шойгу і Гєрасімов не відреагують на вимоги Пригожина. Яка ситуація нині у російській столиці – інформує 24 Канал.

До теми Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувається у Росії

На виїзді із Москви помітили БТР та окопи

Російські видання повідомляють, що на виїзді із Москви почали з'являтися окопи. Користувачі у мережі заявляють, що бронетранспортери помітили зі сторони району Ясеневе.

З того ж виїзду почали з'являтися й окопи. Повідомляють, що їх риють люди у військовій формі.



Окопи у Москві / фото із соцмереж



БТР на околицях Москви / фото із соцмереж

Варто зазначити, що район Ясенево розташований на Півдні Москви. Цей район має в'їзди із двох областей – Тульської та Калузької.

Дивіться на карті, де почали рити окопи

Що відомо про заколот Пригожина