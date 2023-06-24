Крім того, вони буцімто домовилися про "проект варіанту розв'язки ситуації", який має зупинити рух вагнерівців. Про це повідомляють білоруські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Лукашенко розмовляв з Пригожиним
Самопроголошений президент Білорусі заявив, що начебто вранці 24 червня мав перемовини з Путіним. Він домовився з російським диктатором, що зможе "по своїх каналах" зв'язатися з Євгєнієм Пригожиним та провести з ним переговори.
Вочевидь Пригожин погодився, адже Лукашенко наголосив, що вони начебто дійшли домовленостей щодо "неприпустимості розв'язування кривавої бійні на території Росії".