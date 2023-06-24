Попри це, журналісти видання CNN зазначили, що очільники західних країн все ж вирішили не втручатися у внутрішні події країни-агресорки. Адже, Путін це може використати задля своїх амбіцій та погіршити становище заколоту в країні.
Дивіться також Може переметнутися й Путін: як реагуватиме оточення диктатора на заколот Пригожина
Події у Росії здивували країни Заходу
Автори видання зазначили, що чиновники в адміністрації американського президента Байдена скликали екстрену нараду 23 червня ввечері. Там вони вирішили оцінити події, які розгорталися настільки швидко, що "застали зненацька чиновників США та Європи".
У CNN також зауважили, що попри напруженість між Пригожиним та міністерством оборони Росії, представники розвідки США та Європи не передбачали того, що кухар Путіна піде штурмом на Ростовську область своїми силами. У відомствах також сказали, що наразі неможливо передбачити, що наразі планує Пригожин.
Важко сказати, що було розмовами, а що реальністю. Однак температура (між Пригожиним і Шойгу – 24 Канал), очевидно, зростала,
– сказали представники західної розвідки.
Один з чиновників, який побажав лишитися анонімним, сказав, що Захід спостерігатиме за тим, що відбуватиметься протягом наступних 24 – 48 годин. За його словами після цього, ймовірно, у ПВК "Вагнера" почнеться дефіцит постачання і забезпечення власних військ.
Наостанок, американські чи європейські чиновники сказали, що їм незрозуміло, наскільки заздалегідь Пригожин планував атаку. Так, одне з джерел зазначило, що, схоже, на організацію знадобилося щонайменше кілька днів. Водночас інше джерело наголосило, що Ростов розташований дуже близько до лінії фронту в Україні, тому, можливо, не потрібно було часу, що здійснити цей заколот.
Що відомо про заколот Пригожина в Росії
- Ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин увечері 23 червня оголосив боротьбу з військовим керівництвом Росії. Цьому, ймовірно, передував ракетний обстріл тилових позицій вагнерівців, яким, за словами Пригожина, особисто керував Шойгу. Після цього кухар Путіна оголосив про "помсту" російській владі.
- Уже зранку 24 червня стало відомо про захоплення вагнерівцями військових об'єктів в Ростові-на-Дону та Воронезькій області. Цю інформацію підтвердив і Владімір Путін, назвавши ці події "внутрішнім зрадництвом" і віддавши наказ ліквідувати вагнерівців, які влаштували заколот.
- Тим часом Пригожин продовжує захоплювати території й дороги, що ведуть до Москви. Наразі відомо, що він контролює понад 5 тисяч квадратних кілометрів території країни-агресорки.