Попри це, журналісти видання CNN зазначили, що очільники західних країн все ж вирішили не втручатися у внутрішні події країни-агресорки. Адже, Путін це може використати задля своїх амбіцій та погіршити становище заколоту в країні.

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Події у Росії здивували країни Заходу

Автори видання зазначили, що чиновники в адміністрації американського президента Байдена скликали екстрену нараду 23 червня ввечері. Там вони вирішили оцінити події, які розгорталися настільки швидко, що "застали зненацька чиновників США та Європи".

У CNN також зауважили, що попри напруженість між Пригожиним та міністерством оборони Росії, представники розвідки США та Європи не передбачали того, що кухар Путіна піде штурмом на Ростовську область своїми силами. У відомствах також сказали, що наразі неможливо передбачити, що наразі планує Пригожин.

Важко сказати, що було розмовами, а що реальністю. Однак температура (між Пригожиним і Шойгу – 24 Канал), очевидно, зростала,

– сказали представники західної розвідки.

Один з чиновників, який побажав лишитися анонімним, сказав, що Захід спостерігатиме за тим, що відбуватиметься протягом наступних 24 – 48 годин. За його словами після цього, ймовірно, у ПВК "Вагнера" почнеться дефіцит постачання і забезпечення власних військ.

Наостанок, американські чи європейські чиновники сказали, що їм незрозуміло, наскільки заздалегідь Пригожин планував атаку. Так, одне з джерел зазначило, що, схоже, на організацію знадобилося щонайменше кілька днів. Водночас інше джерело наголосило, що Ростов розташований дуже близько до лінії фронту в Україні, тому, можливо, не потрібно було часу, що здійснити цей заколот.

Що відомо про заколот Пригожина в Росії