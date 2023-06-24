Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Звернення Путіна можна прочитати тут.

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Найближче оточення Путіна

Шейтельман зазначив, що до найближчого оточення Путіна входять не більше, ніж 10 людей. Це ті, що на публічних виступах диктатора завжди сидять у перших рядах. Серед них Медвєдєв, Лавров, Мішустін, Ернст, Гундяєв, Матвієнко.

Ці люди – це фактично Путін. Вони не будуть діяти окремо від свого господаря. Тому від них ми не побачимо ніякої реакції, яка буде відрізнятись від путінської. Тому фактично від них ми нічого не почуємо взагалі щодо заколоту.

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Решта з оточення Путіна

Цікавіше слідкувати за тими, хто фактично є оточенням Путіна, але перебуває далі від нього. Зокрема, ми вже бачили позицію "партії Жириновського" ЛДПР. Там назвали диктатора "бабою". А ще ми не бачили фактично ніякої реакції губернаторів.

Вони поки лише заявили, що "займаються". Однак цікаво буде прослідкувати, якщо вони стануть на бік Пригожина. Між іншим, і Путін може переметнутись на інший бік. Саме зараз він поставив не на того "коня". Однак що буде потім невідомо.

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