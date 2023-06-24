РосЗМІ заявили, що вагнерівці зайшли у Московську область. Вони начебто вже – у місті Барабаново.

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Повідомляють, що до російської столиці залишилося 2 години дороги.

Де розташовано Барабаново: показуємо на карті

Що казали раніше

РосЗМІ раніше повідомили, що вагнерівці вже проїхали Єлец – місто у Ліпецькій області. Прямою дорогою до Москви – 340 кілометрів. До слова, повідомляють, що на околицях російської столиці риють окопи й стоять БТР. Губернатор Ліпецької області підтвердив, що вагнерівці рухаються територією регіону.

Де розташований Єлец: показуємо на карті

Окрім того, ЗМІ наголосили, що вагнерівці, ймовірно, зайняли Красне у Ліпецькій області. Повідомляють, що вагнерівці рухалися через населений пункт. Частина з них вирушила до Москви. Частина – залишилася у Красному.

Де розташоване Красне: показуємо на карті

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