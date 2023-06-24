Про виліт літака Путіна з Москви свідчать дані Flightradar24. На опублікованому у мережі скриншоті видно, що літак "бункерного діда" прямує подалі від російської столиці, інформує 24 Канал.

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Від "Київ за 3 дні" дійшли до "Путін тікає з Москви". Згодом заявили, що у борта Путіна над Твер'ю відключилися транспондери. Є два варіанти: або не хочуть показувати, куди він летить, або з літаком щось трапилося.



Літак Путіна тікає з Москви / Скриншот з мережі

Що каже розвідка

Раніше українська розвідка заявила, що літак Путіна терміново вилетів на Валдай. Водночас Дмитро Пєсков – ручний речник "бункерного діда" – спростував цю інформацію. Він заявив, що Путін начебто працює у Кремлі. Відомо, що раніше він телефонував президентам країн ОДКБ. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв "відшив" Путіна, заявив, що події у Росії – внутрішня справа Росії.

Хто ще кинувся тікати