Дзвінків він "стурбованих" президентів ОДКБ Путін не дочекався. Тому вирішив телефонувати першим. РосЗМІ повідомляють, що "бункерний дід" вже провів розмови з самопроголошеним президентом Білорусі, а також – президентами Узбекистану та Казахстану.

Зверніть увагу Громадянська війна в Росії офіційно почалася, – ПВК "Вагнера"

Токаєв "відшив" Путіна

Касим-Жомарт Токаєв, який нещодавно відмовився їхати на економічний форум в Росію, схоже, був не надто радий слухати бідкання Путіна. Президент Казахстану наголосив, що події у Росії – це внутрішні справи країни-терористки. Піймавши облизня, Путін подякував Токаєву за "розуміння ситуації".

Зауважте! Після начебто удару по вагнерівцях Євгеній Пригожин заявив, що 25 тисяч вагнерівців готові йти "розбиратися". Згодом ПВК "Вагнера" заявила, що громадянська війна розпочалася. Путін вже визнав, що втратив контроль над Ростовим.