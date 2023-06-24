Звонков он "взволнованных" президентов ОДКБ Путин не дождался. Поэтому решил звонить по телефону первым. РосСМИ сообщают, что "бункерный дед" уже провел разговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси, а также с президентами Узбекистана и Казахстана.

Обратите внимание Гражданская война в России официально началась, – ЧВК "Вагнера"

Токаев "отшил" Путина

Касим-Жомарт Токаев, который недавно отказался ехать на экономический форум в Россию, похоже, был не очень рад слушать жалобы Путина. Президент Казахстана подчеркнул, что события в России – это внутренние дела страны-террористки. Не солоно хлебавши, Путин поблагодарил Токаева за "понимание ситуации".

Заметьте! После якобы удара по вагнеровцам Евгений Пригожин заявил, что 25 тысяч вагнеровцев готовы идти "разбираться". Впоследствии ЧВК "Вагнера" заявила, что гражданская война началась. Путин уже признал, что потерял контроль над Ростовом.