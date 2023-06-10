Несмотря на это, на эту встречу он отправил 2 человека из своего правительства. Официально Токаев о причинах своего решения не сообщал.

Смотрите также Лукашенко хочет и нас вымазать кровью, – политик из Казахстана о приглашении в "союзное государство"

Токаев не поедет на форум в Россию

В правительстве Казахстана отметили, что вместо Токаева на так называемый Петербургский международный экономический форум поедут два представителя от страны, а именно первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и заместитель министра национальной экономики Тимур Жаксиликов.

Одной из вероятных причин отказа казахского президента является его критика Евразийского экономического союза, включающая Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Киргизия. Токаев неоднократно заявлял, что этот союз фактически развалился на 2 части, и осуждал "феномен союзного государства" России и Белоруссии с "одним на двоих" ядерным оружием.

Также Токаев жестоко заявлял, что не желает политической интеграции с Москвой и подчеркивал, что Казахстан имеет свой суверенный политический курс.

Лукашенко предложил Токаеву присоединиться к "союзному государству"