В воскресенье, 28 мая, в сети получил огласку отрывок из интервью Лукашенко пропагандисту Павлу Зарубину. На нем диктатор размышляет о создании "союза" между Белоруссией, Казахстаном и другими странами именно с Россией, чтобы наращивать численность нуклеарного вооружения. Об этом сообщает 24 Канал.

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Лукашенко об ядерке

Уже можно смело констатировать, что субъектность Беларуси – потеряна. В то же время, Лукашенко решил на этом "достижении" не останавливаться и создавать "союзное государство" с привлечением других стран.

Если кто-то волнуется – не думаю, что Касим Токаев (президент Казахстана – 24 Канал) переживает по этому поводу, но если вдруг – то никто не против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Россией,

– сказал самопровозглашенный диктатор.

Остается надеяться в таком случае на здравый смысл лидера Казахстана и других глав государств, с которыми собрался создавать "союз" Лукашенко. Собственно, вряд ли в мире, кроме как в Беларуси или России, будут разбрасываться столь опасными заявлениями о ядерном оружии.

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Обратите внимание! Этот комментарий записал пропагандист Зарубин во время Евразийского экономического совета, который проходил 25 мая.

Опасное партнерство