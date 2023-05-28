У неділю, 28 травня, в мережі набув розголосу уривок з інтерв'ю Лукашенка пропагандисту Павлові Зарубину. На ньому диктатор роздумує про створення "союзу" між Білорусією, Казахстаном та іншими країнами саме з Росією для того, аби нарощувати чисельність нуклеарного озброєння. Про це інформує 24 Канал.

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Лукашенко про ядерку

Уже сміливо можна констатувати, що суб'єктність Білорусі – втрачена. Водночас, вочевидь, Лукашенко вирішив на цьому "досягненні" не зупинятися та створювати "союзну державу" зі залученням інших країн.

Якщо хтось хвилюється – не думаю, що Касим Токаєв (президент Казахстану – 24 Канал) переживає з цього приводу, але якщо раптом – то ніхто не має проти, щоб у Казахстану та інших країн були такі ж тісні стосунки, як у нас із Росією,

– сказав самопроголошений диктатор.

Залишається сподіватися у такому разі на здоровий глузд лідера Казахстану та інших глав держав, з якими зібрався створювати "союз" Лукашенко. Власне, навряд у світі, окрім як у Білорусі чи Росії, будуть розкидатися настільки небезпечними заявами про ядерну зброю.

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Зверніть увагу! Цей коментар записав пропагандист Зарубин під час Євразійської економічної ради, що відбувалась 25 травня.

Небезпечне партнерство