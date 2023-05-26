У четвер, 25 травня, стало відомо, що Кремль та Білорусь таки підписали угоди, які нібито мали б пришвидшити підготовку до розміщення на території країни Лукашенка російської тактичної ядерної зброї. Разом з тим в Інституті вивчення війни наголошують, що передача нуклеарного арсеналу Мінську є дуже малоймовірною.

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Ризики для Білорусі

Як констатували аналітики, для проведення такої операції потрібно, аби російське військове керівництво мало доступ до усіх військових потужностей Білорусі. Власне, саме це ставить режим диктатора Лукашенка під загрозу.

Розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі потребує як значної військової інфраструктури, так і контролю російського командування над елементами збройних сил Білорусі. Імовірно, Кремль має намір використовувати ці вимоги для подальшого підпорядкування білоруської сфери безпеки Росії,

– йдеться в джерелі.

Окрім того, там зазначено, що навряд Путін застосує небезпечний атом. Себто такий сценарій є дуже нереалістичним. Хоча й, звісно, повністю його відкидати не варто.



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