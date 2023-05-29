Кроме Казахстана, Лукашенко пообещал, что Россия предоставит ядерное оружие и другим государствам на этих условиях. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев иронически отреагировал на новые идеи белорусского диктатора о нарушении международного законодательства.

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Касым-Жомарт Токаев оценил шутку

Президент Казахстана лаконично прокомментировал предложение Лукашенко во время рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область. Он подчеркнул, что в таком предложении его государство не заинтересовано.

На днях Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что потребности в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз,

– подчеркнул Токаев.

Касым-Жомарт Токаев отказался и от предоставления ядерного оружия России. Он подчеркнул, что Казахстан не намерен нарушать международное законодательство, ведь присоединился к:

Договору о нераспространении ядерного оружия,

Договору о запрете испытаний ядерного оружия.

Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов. Я думаю, что сотрудничество в этом крупном Евразийском регионе или, как сейчас принято говорить, Великой Евразии, должно развиваться по экономическому направлению, в чем мы все заинтересованы. Нужно создавать реальный общий рынок,

– сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ответ Токаева на предложение Лукашенко: видео

Что нафантазировал Лукашенко

Отметим, что во время интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину Лукашенко был убежден Токаев не будет переживать по поводу вступления в так называемое "союзное государство". Более того, игнорируя действующее международное законодательство подчеркнул, что никто якобы не будет против, чтобы и Казахстан стал ядерным государством.

Если кто-то волнуется – не думаю, что Касым Токаев переживает на этот счет, но если вдруг – то никто не против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. Это очень просто. В союз Белоруссии с Россией нужно вступать, и все: будет ядерное оружие на всех,

– сказал диктатор.

При этом Лукашенко "забыл" упомянуть, что еще в марте, когда начались разговоры о перемещении ядерного оружия в Беларусь, Путин заявил, что речь не идет о предоставлении его стране ядерного оружия для пользования самим Минском. Кремль же захотел разместить свои ядерные силы на территории соседней страны, чтобы эксплуатировать ее территорию и пугать Запад оружием массового поражения.

Интересно также, что такими обещаниями Лукашенко начал разбрасываться, по его словам, без мнения самих же россиян. При этом призвал к "стратегическому пониманию", что это якобы уникальный шанс объединиться.

Правда, ради чего – непонятно: ради международных санкций, изоляции и поглощения Россией ? Так, в Институте по изучению войны констатировали, что перемещение российского тактического ядерного оружия скорее создает риски для самого режима диктатора Лукашенко. Все потому, что это только развязывает руки Кремля для того, чтобы полностью контролировать государственную систему власти Беларуси.