Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета, руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко. По его словам, для Путина важно присоединение Беларуси к составу России.

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"Путин получил в полное распоряжение территорию Беларуси. Мы вынуждены констатировать, что на наших глазах исчезает субъект международной политики и права Беларусь. Размещение ядерного оружия означает появление дополнительных военных и постоянных баз России", – отметил он.

Руководитель Народного антикризисного управления утверждает, что Лукашенко, очевидно, хотел охранять ядерное оружие самостоятельно, но Кремль ему не позволит, чтобы нелегитимный лидер не перехватил вооружение.

Лукашенко – губернатор России в Беларуси

Павел Латушко предположил, что ядерное оружие могут разместить в Барановичах и Мачулищах, к этому склоняются эксперты. Также для этого могут выбрать город Лада или Гомельскую область.

Путину важно присоединение территории Беларуси к составу России. Он делает это не военным путем, потому что Лукашенко как его губернатор в Беларуси. С другой стороны, Лукашенко живет в иллюзиях сохранения фиктивной власти. Он осуществляет административный контроль в Беларуси, но он его теряет,

– считает он.

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета отметил, что Путин – это база для пребывания Лукашенко "на троне". По его мнению, диктаторы подписали секретный протокол на случай принятия решения применить ядерное вооружение.

Латушко о размещении ядерного оружия России в Беларуси: смотрите видео

Россия перемещает ядерные боеприпасы в Беларусь