Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета, руководитель Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко. По его словам, для Путина важно присоединение Беларуси к составу России.
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"Путин получил в полное распоряжение территорию Беларуси. Мы вынуждены констатировать, что на наших глазах исчезает субъект международной политики и права Беларусь. Размещение ядерного оружия означает появление дополнительных военных и постоянных баз России", – отметил он.
Руководитель Народного антикризисного управления утверждает, что Лукашенко, очевидно, хотел охранять ядерное оружие самостоятельно, но Кремль ему не позволит, чтобы нелегитимный лидер не перехватил вооружение.
Лукашенко – губернатор России в Беларуси
Павел Латушко предположил, что ядерное оружие могут разместить в Барановичах и Мачулищах, к этому склоняются эксперты. Также для этого могут выбрать город Лада или Гомельскую область.
Путину важно присоединение территории Беларуси к составу России. Он делает это не военным путем, потому что Лукашенко как его губернатор в Беларуси. С другой стороны, Лукашенко живет в иллюзиях сохранения фиктивной власти. Он осуществляет административный контроль в Беларуси, но он его теряет,
– считает он.
Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета отметил, что Путин – это база для пребывания Лукашенко "на троне". По его мнению, диктаторы подписали секретный протокол на случай принятия решения применить ядерное вооружение.
Латушко о размещении ядерного оружия России в Беларуси: смотрите видео
Россия перемещает ядерные боеприпасы в Беларусь
- Утром 25 мая стало известно, что диктаторы Путин и Лукашенко договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
- Впоследствии самопровозглашенный президент Белоруссии сообщил, что ядерное оружие уже начали перемещать.
- Аналитики ISW уверяют, что это решение создает риски для режима Александра Лукашенко.
- В то же время в Институте изучения войны подчеркивают, что передача нуклеарного арсенала Минску очень маловероятно.