Попри це, на цю зустріч він відправив 2 людини зі свого уряду. Офіційно Токаєв про причини свого рішення не повідомляв.
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Токаєв не поїде не форум в Росію
В уряді Казахстану зазначили, що замість Токаєва на так званий Петербурзький міжнародний економічний форум поїдуть 2 представники від країни, а саме перший заступник прем'єр-міністра Роман Скляр та заступник міністра національної економіки Тимур Жаксиликов.
Однією з ймовірних причин відмови казахського президента є його критика Євразійського економічного союзу, куди входять Казахстан, Росія, Білорусь, Вірменія й Киргизія. Токаєв неодноразово заявляв, що цей союз фактично розвалився на 2 частини, і засуджував "феномен союзної держави" Росії й Білорусі з "одним на двох" ядерною зброєю.
Також Токаєв досить жорстоко заявляв, що не бажає політичної інтеграції з Москвою та наголошував, що Казахстан має свій суверенний політичний курс.
Лукашенко запропонував Токаєву приєднатися до “союзної держави”
- В одному зі своїх інтерв'ю самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Токаєв не переживатиме з приводу вступу до так званої "союзної держави". Він зазначив, що в такому випадку Казахстан нібито може стати ядерною державою, яку звісно ж "надасть" Росія.
- На такі розмови Токаєв відреагував досить іронічно, сказавши, що "оцінив жарт". Він наголосив, що потреби такому кроку немає, оскільки існують й інші інтеграційні об'єднання, передусім Євразійський економічний союз.
- Крім цього, він підкреслив, що Казахстан не має наміру порушувати міжнародне законодавство про нерозповсюдження ядерної зброї до якого напередодні приєдналася ця країна.