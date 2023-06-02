Громадський і політичний діяч з Казахстану Арман Шураєв розповів 24 Каналу, що Лукашенко чудово розуміє, що дні Владіміра Путіна вже пораховані. А якщо повалять його, наступним піде Лукашенко.

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Народ не вибачить Лукашенко

Шураєв підкреслив, що Путін по горло в крові, Лукашенко – по лікоть, і він хоче й Казахстан вимазати цією кров'ю.

Мовляв, давайте будемо нести солідарну відповідальність і будемо разом потім сидіти на лаві підсудних на трибуналі в Гаазі,

– підкреслив Шураєв.

Зрозуміло, що Токаєв дипломатично відшив Лукашенко, відмовившись доєднатися до "союзної держави" з Росією та Білоруссю.

"Лукашенко став заручником своїх надмірних амбіцій. І зараз він можливо шкодує, що залишився самопроголошеним президентом Білорусі. Може краще було б йому три роки тому змиритися та визнати, що насправді він програв президентські вибори в Білорусі у 2020 році, та піти на відпочинок", – зауважив політичний діяч.

Арман Шураєв прокоментував запрошення Лукашенко Казахстану приєднатися до "союзної держави": дивіться відео

Проте в нього був ще один варіант – втекти з країни, як це зробив той самий Янукович чи експрезидент Киргизстану Бакієв. І Лукашенко міг би жити десь на узбережжі Волги в дерев'яній хаті.

"А зараз білоруського диктатора вже не вибачить його народ. А також до нього можуть добратися спецслужби якихось країн. Якщо він, звичайно, доживе. Тому що його сьогоднішні хвороби з'явились на тлі переживань, і не думаю, що він довго простягне", – наголосив Арман Шураєв.

Що запропонував Лукашенко Токаєву