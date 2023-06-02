Громадський і політичний діяч з Казахстану Арман Шураєв розповів 24 Каналу, що Лукашенко чудово розуміє, що дні Владіміра Путіна вже пораховані. А якщо повалять його, наступним піде Лукашенко.
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Народ не вибачить Лукашенко
Шураєв підкреслив, що Путін по горло в крові, Лукашенко – по лікоть, і він хоче й Казахстан вимазати цією кров'ю.
Мовляв, давайте будемо нести солідарну відповідальність і будемо разом потім сидіти на лаві підсудних на трибуналі в Гаазі,
– підкреслив Шураєв.
Зрозуміло, що Токаєв дипломатично відшив Лукашенко, відмовившись доєднатися до "союзної держави" з Росією та Білоруссю.
"Лукашенко став заручником своїх надмірних амбіцій. І зараз він можливо шкодує, що залишився самопроголошеним президентом Білорусі. Може краще було б йому три роки тому змиритися та визнати, що насправді він програв президентські вибори в Білорусі у 2020 році, та піти на відпочинок", – зауважив політичний діяч.
Арман Шураєв прокоментував запрошення Лукашенко Казахстану приєднатися до "союзної держави": дивіться відео
Проте в нього був ще один варіант – втекти з країни, як це зробив той самий Янукович чи експрезидент Киргизстану Бакієв. І Лукашенко міг би жити десь на узбережжі Волги в дерев'яній хаті.
"А зараз білоруського диктатора вже не вибачить його народ. А також до нього можуть добратися спецслужби якихось країн. Якщо він, звичайно, доживе. Тому що його сьогоднішні хвороби з'явились на тлі переживань, і не думаю, що він довго простягне", – наголосив Арман Шураєв.
Що запропонував Лукашенко Токаєву
- Після остаточних домовленостей Лукашенко з Путіним про розміщення в Білорусі російської тактичної зброї, білоруський диктатор вирішив "розширити" так звану "союзну державу". Він запропонував Касиму-Жомарту Токаєву доєднатися до неї. Також розглядалась можливість розміщення ядерної зброї та території Казахстану.
- Проте Токаєв стримано відмовився від пропозиції Лукашенко та показав, що поставився до неї не серйозно. Мовляв, він "гідно оцінив жарт" Лукашенко.
- Токаєв пояснив, що не бачить потреби в такому кроці, тому що існують альтернативні інтеграційні об'єднання, зокрема Євразійський економічний союз.
- Водночас президент Казахстану відмовився і від розміщення ядерної зброї, зазначивши, що його країна не буде порушувати міжнародне законодавство, оскільки Казахстан приєднався до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Договору про заборону випробувань ядерної зброї.